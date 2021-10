Skal den grønne kulissse med plads til leg under trækronerne vige for en betonklods, spørger Tine Maria Winther. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Stop ødelæggelsen af Kildeskoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Stop ødelæggelsen af Kildeskoven

Villabyerne - 21. oktober 2021 kl. 06:40 Af Tine Maria Winther, Adolphsvej 29a, Gentofte Kontakt redaktionen

På Gentofte Kommunes hjemmeside beskrives Kildeskoven sådan her: "Kildeskoven ligger i dag med tre mindre skovstykker som en grøn kulisse omkring Kildeskovshallen. Her er der mulighed for at lege under trækronerne i umiddelbar nærhed af hallerne."

Den lader vi lige stå et øjeblik, for selvsamme kommune vil nu erstatte et af disse sidste stykker skov, som borgerne nyder hver dag, med en betonklods. Klodsen skal efter planen fylde hele det grønne område ud til skel mod Adolphsvej og op til skel mod de to hjem, der ligger mod Kildeskovsvej. Inde i den skal der ud over kontorer ligge et svømmebassin på 25 meter og et lille varmtvandsbassin - alt sammen presset ind på det grønne område med "et skohorn", som selv arkitekten, der vistnok også har bygget den anden klods på grunden i 2002, måtte erkende ved et møde på Rådhuset 7. oktober.

Faktisk er det så snert med pladsen, at det gamle stendige, som signalerer, at her begynder en skov, også rives ned. Det siges at blive genopført, men hvem ved, når man har at gøre med en kommune, der med den ene hånd priser "den grønne kulisse og leg under trækronerne" og med den anden skærer i den sidste rest natur.

Gå en tur ved den oprindelige, prisbelønnede svømmehal, tegnet af Karen og Ebbe Clemmensen, hvis bygning er indpasset perfekt i den 225 år gamle skov. Se også på den misfarvede betonklods, der blev bygget til i 2002, og overvej, sammen med et stadigt voksende antal gentofteborgere, om der virkelig skal mases endnu en grå bygning ind i fredskoven. Oven i købet til en halv løsning ¬- et bassin på 25 meter med smalle baner - mens man ved Gentofte Sportspark kan opføre et bassin på 50 meter med normal banebredde.