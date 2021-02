Lad være med at skælde skovarbejderne ud, der gør et nyttigt stykke arbejde, lyder opfordringen fra Adam Grandjean. Privatfoto

DEBAT: Stop med at skælde skovfolket ud

På østsiden af Bernstorffs­parken er man i øjeblikket i færd med at fælde nogle høje bøgetræer. De gode skovfolk gør et stort, hårdt og nyttigt stykke arbejde. Det bliver desværre bare ikke altid apprecieret af parkens brugere. De skælder dem huden fuld og gør dem umotiverede, og folk kan ikke forstå dette barbari.

Men sagen er bare, at træerne enten er syge med orm eller bukket under ved forrige sommers tørke, der fik mange af dem til at gå ud i toppen (hvilket kan være svært at se nedefra).