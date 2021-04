Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Stop den erhvervsfjendtlige regering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Stop den erhvervsfjendtlige regering

Villabyerne - 19. april 2021 kl. 13:45 Af Colette Brix, formand for DESA - Dansk Erhvervssammenslutning Kontakt redaktionen

Nu svinger erhvervsminister Simon Kollerup igen pisken over butikker og selvstændige, så Erhvervsstyrelsen har udtrukket ca. 8.000 små virksomheder plus 5.000 små selvstændige til ekstra kontrol om hjælpepakker.

Vi har den mest erhvervsfjendtlige erhvervsminister i mands minde, og selv Ole Sohn fra SF var mere kompetent. Problemet er ikke kontrollen, men at Erhvervsstyrelsen forlanger, at slutafregningen skal være stemplet af en revisor for virksomhedens regning.

Det koster kassen at hyre en revisor, og de små tvangslukkede virksomheder har ikke en krone i kassen efter denne forfærdelige nedlukning, og en masse regninger er ikke betalt endnu. Det plejer jo at være sådan, at når man svinger taktstokken og bestemmer musikken, så betaler man også festen, men det gælder ikke for de små erhvervsdrivende.

Der er ingen rimelighed i at slagte de selvstændige og små virksomheder, som på ingen måde har været skyld i denne grusomme nedlukning og alle de vanvittige restriktioner, de har måttet æde. De har blot pareret ordre hele coronavejen, lukket deres virksomheder med utrolig mange omkostninger og personlig smerte i modsætning til Mette Frederiksens offentligt ansatte, der gik hjemme med fuld løn og pension uden at miste en krone.

Mette betaler for sine, mens de selvstændige har betalt med deres livsværk. Hvis regeringen vil have revisorstempel på afregningerne, så må de betale for det. Alt andet vil være at pisse på de små virksomheder og de små selvstændige. Stop dem.