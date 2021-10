DEBAT: Støjen fra Helsingør-motorvejen skal ned

Derfor er jeg enig i Søren Stillings ønske om en overdækning af motorvejen, som bliver udtrykt i sidste uges udgave af Villabyerne. Hvis man i dag ville anlægge de motorveje, som skærer gennem vores tæt bebyggede boligområder i Københavns Omegn, er det utænkeligt, at man ikke ville grave dem ned og overdække store dele af dem. Jeg er modsat Søren glad for, at det trods alt lykkedes at prioritere Gentofte i den store infrastrukturaftale fra i sommer. Men problemerne bliver kun større i fremtiden. Derfor stopper arbejdet med at finde løsninger, der kan stoppe støjen, langt fra med den aftale, der er indgået. Der skal udvikles løsninger, der dæmper støjen fra asfalten. Vi skal arbejde for, at der stilles krav til den støj, der kommer fra dæk. Vi skal finde nye, højere og bedre støjværn.