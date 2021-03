Tomasz Bylinski er en af de mange borgere i Gentofte Kommune, som er plaget af støj fra Lyngbyvejen. Arkivfoto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Staten må tage ansvar for trafikstøjen langs Lyngbyvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Staten må tage ansvar for trafikstøjen langs Lyngbyvejen

Villabyerne - 28. marts 2021 kl. 17:30 Af Andreas Weidinger (K) kommunalbestyrelsesmedlem Tomasz Bylinski og Thomas Østergaard, borgere nær Lyngbymotorvejen Kontakt redaktionen

Det går ikke, at helt almindelige familier skal leve med ubærlig trafikstøj.

De seneste ti år er antallet af kørte kilometer steget mindst 35 procent langs Lyngbymotorvejen i Gentofte. Det betyder, at folk, der har købt deres hus, har fået langt mere trafikstøj, end de kunne forvente, da de købte huset i sin tid. Alt imens gør Vejdirektoratet og politikerne på Christiansborg ingenting for at ændre det. VLAK-regeringen fremsatte et forslag til en infrastrukturplan indeholdende en pulje mod trafikstøj, der skulle sænke trafikstøjen langs støjplagede motorveje.

Denne plan er imidlertid røget i skraldespanden efter regeringsskiftet. Som hhv. lokalpolitiker og borgere langs Lyngbyvejen har vi talt med mange, der oplever større og større støjgener langs Lyngbymotorvejen.

Alt imens trængslen og larmen er steget, har staten ikke lavet de nødvendige støjreducerende tiltag. Mens borgerne har lavet mange fine initiativer, har politiker efter politiker lovet handling. Intet er dog sket, og derfor lever mange borgere stadig med ubærlig trafikstøj.

Ifølge WHO skaber trafikstøj sundhedsproblemer såsom hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk og større risiko for hjertesygdomme. Støj kan også påvirke børns indlæring og motivation. Støj er ikke kun et stort irritationsmoment her og nu, men det kan også skabe egentlige helbredsproblemer over tid. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning. Ja, faktisk dør mere end 600 danskere om året af trafikstøjsgener.

Vi kan ikke byde vores børn, at de skal råbe til hinanden i haven for at kunne lege sammen. Derfor må staten tage ansvar og få styr på støjgenerne langs Lyngbymotorvejen.

relaterede artikler

Støjen fra motorvej bliver målt og vejet 11. december 2020 kl. 18:19

Ny borgergruppe vil forene støjplagede borgere 11. december 2020 kl. 11:48

Stor lokalpolitisk interesse for at sænke hastigheden 03. december 2020 kl. 07:07