DEBAT: Stærkere samarbejde kan sikre bedre velfærd og grøn omstilling i Gentofte

De politiske forhandlinger om næste års budget er nu i gang i Gentofte Kommune, og her er der gode muligheder for at få bragt flere erfaringer og idéer fra virksomhederne i spil.

I DI anbefaler vi, at Gentofte Kommune rækker ud for at udnytte mulighederne for et tættere samarbejde med private virksomheder. Det handler om at have de rette kompetencer i indkøbsafdelingen og om at lade sig inspirere af gode ideer fra andre kommuner.