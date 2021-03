Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Spekulationer om Travbanens fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Spekulationer om Travbanens fremtid

Villabyerne - 29. marts 2021 kl. 06:39 Af Jeanne Toxværd (Enhedslisten), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

debat Hvis Travbaneselskabet ved deres generalforsamling vælger at sælge grunden og derefter flytte ud af kommunen, er det nødvendigt, at Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse arbejder hurtigt med at få udarbejdet en lokalplan for området.

Lokalplanen skal have fokus på områdets smukke beliggenhed og samtidig fremtidssikre udviklingen i Gentofte Kommune ved at udvikle og bevare.

Der er et stort behov for at udvide den almene boligmasse, så der skabes boligmuligheder for unge, seniorer, handicappede familieboliger og børnefamilier i Gentofte Kommune.

Det skal dog ikke gøres med hovedet under armen, som det blev set ved forslaget til lokalplan omkring Forstbotanisk Have, hvor der ikke blev taget hensyn til miljøet.

Det er nødvendigt, at man stiller krav til de mangfoldige almene boligers arkitektoniske udtryk, således at det er i harmoni med områdets unikke beliggenhed. Bebyggelsesprocent og opholdsarealer skal tilpasses områdets natur, hvor både historiske bygninger og Charlottenlund Skov ikke bliver brudt af et visionsløst betonbyggeri.

Der skal nytænkning til omkring det nye byggeri, så det både passer til vores samtid, men også kan være bæredygtigt i fremtiden og rumme forskellige boformer, og boligernes indretning skal være fleksible, således at der er mulighed for at ændre en familiebolig til andre boligformer.

Der er i forvejen småerhverv og kunsthåndværkere, som bør tilgodeses i lokalplanen med muligheder for, at andre lignende erhverv kan tiltrækkes i området og dermed være medvirkende til at skabe liv for både borgere og handel i Gentofte Kommune.