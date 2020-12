Kan det passe, at byggeri kan få lov at spærre vejen, så beboere ikke kan komme ud af området, spørger en læser. Privatfoto

DEBAT: Spærret inde af store lastbiler

debat Her til morgen klokken lidt over syv (9. december, red.) måtte jeg og flere andre vente i en halv time til tre kvarter, fordi vi var spærret inde på Lille Strandvej ved nr. 9 .

Røg i et dybt hul til knæet med det ene ben. Der var ikke lagt noget over. Ikke ret langt fra fortovet, som var optaget af en anden stor lastbil.

Kan det virkelig passe, at et sådan byggeri/istandsættelse kan få lov at spærre vejen for beboerne, så de ikke kan komme ud af området?