Skribenten var meget glad for sit besøg i Forstbotanisk Have. Arkivfoto

Artiklen: DEBAT: Solskin over Forstbotanisk Have

DEBAT: Solskin over Forstbotanisk Have

Solen skinnede, og det var pragtfuldt vejr den forårstirsdag, vi var fem fra Egebjerg i Ballerup, som skulle besøge Forst­botanisk Have i Charlottenlund.

Jeg må sige, at hun øste ud af sin kæmpe viden med stort engagement og entusiasme. Det var fantastisk spændende, og vi blev godt oplyste. Den have er virkelig et besøg værd.