Kenneth K. Olsen, Nye Borgerlige.

DEBAT: Sognepræst skal ikke være politisk

Villabyerne - 11. august 2021 kl. 14:20 Af Kenneth K. Olsen, formand for Nye Borgerlige Gentofte, Brannersvej 6, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Sognepræst Marianne Telling får i sit indlæg i Villabyerne (28/7) om utrygheden på Gentofte Kommunes strandområder godt og grundigt sammenblandet sit statsbetalte arbejde som præst med en politisk dagsorden, der hedder "Ja tak til gæstfrihed og nysgerrighed i forhold til alle mennesker."

En sådan sammenblanding af præsteembedet med politik er ikke særligt velkomment.

Privatpersonen Marianne Telling kan naturligvis give udtryk for sine politiske holdninger og meninger, men må ikke 'legitimere' dem med henvisning til sit job som præst. Uanset Marianne Tellings mening om, at alle skal have ret til at opføre sig, som de lyster på vores strande - en holdning, der nok deles af mange - så er Andreas Weidinger (K) i sin fulde ret til at mene noget andet.

Vi hos Nye Borgerlige i Gentofte er som Weidinger heller ikke begejstrede for, at vores strande belastes med madlavning, røg og lugt og høj musik med tilhørende bilræs og ulovlige parkeringer - uanset om en sådan ganske udansk opførsel skyldes en mellemøstlig tradition hos indvandrere, at sådan gør man på stranden, eller det blot skyldes almindelig mangel på hensyntagen til andre mennesker.

Andres Weidinger kan også rette henvendelse til sin partiformand på Christiansborg, som har været medvirkende til den førte indvandringspolitik, som nu udmøntes med ovennævnte problemer.

Derfor mener vi, at Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse selv bør se på omfanget af problemet og i givet fald gøre noget for at komme sådan upassende opførsel, der er til gene for rigtigt mange andre strandgæster, til livs.