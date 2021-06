"De kritikere, der mener, at Socialdemokratiet på Christiansborg fører en for stram udlændingepolitik, kan roligt slappe af," skriver Kenneth Kristensen Berth. Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Socialdemokratiets stramme udlændingepolitik er kun til for et syns skyld

Villabyerne - 26. juni 2021 kl. 14:50 Af Af Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat Kontakt redaktionen

Der har i Villabyerne i de seneste uger udfoldet sig en interessant debat om, hvorvidt de lokale socialdemokrater bakker op om Socialdemokratiet på Christiansborgs såkaldt stramme udlændingepolitik.

De kritikere, der mener, at Socialdemokratiet på Christiansborg fører en for stram udlændingepolitik, kan roligt slappe af, for Socialdemokratiets stramme udlændingepolitik er kun til for et syns skyld.

Dansk Folkeparti har i løbet af foråret stillet 12 forslag taget fra Socialdemokratiets eget udlændingepolitiske udspil fra 2018. I alle tilfælde har Socialdemokratiet i Folketinget stemt imod det, de ellers kalder partiets egen politik.

De har bl.a. stemt nej til at etablere et loft over ikke-vestlig indvandring, som de ellers lovede i valgkampen, nej til at udvise flere kriminelle udlændinge og nej til at stoppe ulandsbistanden til lande, der ikke tager imod egne statsborgere.

Debatten om at sende syrere hjem til Syrien er også kun til for et syns skyld. Den socialdemokratiske regering vil nemlig ikke optage forhandlinger med Bashar al-Assads regime i Syrien, hvilket er forudsætningen for, at Danmark kan begynde at hjemsende syrere med tvang.

Så, som det ofte er med Socialdemokratiet, handler det hele om staffage - om at få tingene til at tage sig godt ud i pressen. Nogen stram udlændingepolitik fører regeringen ikke. De få stramninger, der er gennemført, var aftalt før den røde regering kom til. Regeringen selv har af egen drift kun gennemført lempelser.