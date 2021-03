Selvfølgelig skal træerne i Forstbotanisk Have ikke gå til i vedbend, skriver Holger Hagelberg i et debatindlæg. Privatfoto

DEBAT: Snyltere i Forstbotanisk Have

Villabyerne - 28. marts 2021 kl. 08:44 Af Holger Hagelberg Svejagervej 9 2900 Hellerup Kontakt redaktionen

Tak for en interessant artikel i Villabyerne om snyltere i Forstbotanisk Have, som også er en kulturhistorisk arv i vores kommune.

Forstbotanisk Have består af sjældne gamle træer og buske, som kongerne har fået som gaver og ladet plante for mange år siden.

Charlottenlund Skov, som var dyrehave en gang, blev grundlagt af universitetet for cirka 400 år siden.

Avisartiklen omtaler, at nogen har lavet selvtægt og skåret vedbend over, for at disse snylteplanter ikke skal true træerne og blive så store, at disse snyltere truer med at slå de store og sjældne træer ihjel.

Selvfølgelig skal træerne ikke gå til i vedbend, især fordi, der vist ikke bliver plantet nye sjældne træer, når de gamle forsvinder.

Jeg har taget vedhæftede billede af en voldsom stor vedbend, som har fået frit spil.

Jeg undrer mig over, at Naturstyrelsen og Skovvæsenet ikke forlængst har taget affære og fjernet disse snylteplanter/ukrudt.

Forstbotanisk Have er ikke en vildtskov, men et stykke have med sjældne gamle træer, som skal passes. Det er fint, at der er en ordning, som beskrevet i Villabyerne for ca. et år siden, for frivillige arbejdsledige, der går til hånde og hjælper i Forstbotanisk Have.

Skyldes den manglende vedligeholdelse af Forstbotanisk Have, at man nu har fået et aboret i Hørsholm Kommune?