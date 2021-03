En læser giver her sin forklaring på, hvorfor 'massakren af vedbend' er unødvendig. På billedet ses en vedbend, der er blevet skåret over i Forstbotanisk Have. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: 'Snyltere' i Forstbotanisk Have i Charlottenlund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: 'Snyltere' i Forstbotanisk Have i Charlottenlund

Villabyerne - 31. marts 2021 kl. 17:51 Af Ole Due Jakobsen, Blidahpark 11, Hellerup Kontakt redaktionen

Der hersker en tyrkertro på, at vedbend er en snylter, og den skal derfor udryddes uanset hvad. Hvad vi ser i Forstbotanisk Have med skamfering og død af værdifulde træer til følge.

Det næste kan være, at der må sættes kameraer op for at beskytte træerne mod en misforstået selvtægt.

Derfor vil jeg dele andet synspunkt på vedbend med Villabyernes læsere, som jeg har lært i Frankrig i omgang med kloge mennesker og deres arbejde med træer og planter.

Der er man overvejende af den opfattelse, hvis et træ har vedbend indfiltret i værtstræets rodnet og stamme, at der er en årsag dertil, som man kan finde hos værtstræet og ikke hos vedbend.

Vedbend gør kun det, den er sat i verden for - at leve i en symbiose med de træer, der - om jeg så må sige - ønsker vedbends assistance.

Nu kommer det interessante ved den teori, at værtstræet apriori er invaderet af en snylter eller svamp, der ødelægger træet indefra og påfører træet hurtig nedbrydning og død.

Vi kender det fra Charlottenlund Skov, hvor der pt. ligger mange skovede træer, og når man kikker efter på veddet er det ofte angrebet af svamp og andre sygdomme, træet rammes af. Min franske teori går ud på, at vedbend kan "kommunikere" med de træer, der ønsker hjælp til at bekæmpe svamp eller andre alvorlige snylteangreb, som træet er magtesløs over for.

Vedbend responderer positivt på et træs behov for at frigøre sig af svamp eller andre sygdomme, som indvendigt nedbryder træet. Vedbend tilbyder at hjælpe værtstræet med at udrydde eller begrænse snylteren mod, at det giver husly.

Derved forlænges værtstræets levetid, som så lever i forening med vedbend med det fælles mål at bekæmpe en træsygdom, der er under udvikling og ville forkorte værtstræets levetid.

relaterede artikler

DEBAT: Snyltere i Forstbotanisk Have 28. marts 2021 kl. 08:44

Ukendte vandaler skærer i sjældne træer: Se billederne her 17. marts 2021 kl. 06:32