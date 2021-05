DEBAT: Smittetrykket i Gentofte - fup eller fakta

Artiklen blev ledsaget af et kort over sogne i Gentofte, hvor det heraf fremgår, at særligt Maglegårds sogn og Jægersborg sogn er hårdt ramt af pandemien.

Altså områder, der skiller sig socioøkonomisk markant ud fra de områder, der hidtil er blevet fremhævet som arnesteder til smitteudviklingen, for eksempel Vestegnen her på Sjælland.

Min forklaring på ovenstående observationer er, at borgere i for eksempel Maglegårds sogn simpelthen bare har været mere årvågne med hensyn til test - og derfor har man selvfølgelig også fundet flere smittede. Uden at det betyder, at det reelle smittetryk rent faktisk er højere end andre steder.