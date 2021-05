DEBAT: Smitten breder sig i Gentofte

Da jeg loggede ind for at bestille tid, var første ledige tid fire dage senere, det er længe, hvis man har mistanke om smitte, og da jeg kom til den anviste tid, var der 20-25 mennesker i kø foran mig udendørs i regn og kold blæst.

Vi havde åbenbart alle fået nogenlunde samme tid. Da jeg endelig, lettere forfrossen, nåede indendørs, viste det sig, at der kun var to personer til at pode, og så tager det jo sin tid at komme gennem køen.