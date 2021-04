Grib gribetængerne og saml affald i naturen i denne uge, lyder opfordringen.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Skulle vi ikke feje for egen dør - bogstaveligt talt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Skulle vi ikke feje for egen dør - bogstaveligt talt

Villabyerne - 08. april 2021 kl. 18:01 Af Marie Magne Brixtofte Hellerupvej 82, Hellerup og Kristine Kryger (RV), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

For nogle uger siden havde folketingsmedlem Pia Kjærsgaard (DF) et indlæg i Villabyerne om alt det skrald, som folk smider i gaderne.

Der er meget, vi ikke er enige med fru Kjærsgaard om, men her kan vi godt mødes.

Vi er nemlig også trætte af, at nogle ikke samler deres hundelorte op, og at andre smider mundbind og skrald fra sig.

Men fordi vi også abonnerer på et princip, som hedder: 'Be the change', så gik vi i gang med projekt 'Gentofte samler skrald' og fandt i den forbindelse ud af, at Danmarks Naturfredningsforening Gentofte allerede har organiseret sådan en begivenhed i uge 15 - som er national affaldsindsamlingsuge.

DN Gentofte har 100-160 gribetænger (også kaldet hapsere), som man kan låne, og man kan selv vælge hvilken dag, man samler.

Man kan samle i 15 minutter eller flere timer, man kan samle én dag eller flere. Der er næsten ingen undskyldninger. Især når skraldeindsamlingen slår så mange fluer med et smæk, som den gør: luft, motion, sammenhold, og vigtigst af alt, så passer vi på vores natur og lærer vores børn at gøre noget godt for (nær)miljøet.

For eksempel har vi lige hørt, at Charlotteklubben, hvor der er mange aktive ældre, vil lave en event ud af det. Dette læserbrev er derfor ikke kun en opfordring til dig, men også til din forening, din skole, din mødregruppe eller hvem du eventuelt kan aktivere og engagere.

Tænk hvis vi alle blev lidt bedre til at "feje for egen dør"- så ville der ikke være noget skrald. Vi håber på at se dig. Og vi håber på en ren og sund by.