DEBAT: Skrald og hundeposer i Ermelunden

Jeg er 19 år og går ofte tur i Ermelunden med min hund, og det er et rigtig dejligt sted, fordi der er flot natur med skove og søer, og hunden behøver ikke at være i snor.

Men der er noget, man ikke kan undgå at lægge mærke til, nemlig at der ligger hundeposer, og andre slags skrald, bl.a. dåser, flasker, papir og endda glasskår og keramikskår, frit ude i naturen.

Det synes jeg er noget svineri, når f.eks. hunde-hømhøm er 100 procent bionedbrydeligt og kun gavner naturen. Så kan det da godt være, at det er irriterende at der ligger en hunde-­hømhøm midt på stien i et par uger, men det er da langt bedre, end at den ligger i en plastikpose i naturen i 100.000 år og forurener.

Min hund er også mange gange kommet til skade, fordi den har trådt på et glasskår, der ligger på stien og fået dybe sår i poterne, der krævede en længere operation at skulle desinficere og sy sammen. Derfor synes jeg, at det ville være fornuftigt, hvis der blev sat nogle skraldespande op rundt omkring området, så man kan undgå, at der bliver forurenet og at dyrene kommer til skade.