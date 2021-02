De nye infoskilte i Gammelmosen er placeret cirka en halv meter over jorden - for ikke at skæmme, lyder forklaringen. Privatfoto

DEBAT: Skiltelæsning som akrobatisk øvelse

Villabyerne - 09. februar 2021 kl. 17:05 Af Jørgen Jørgensen, Mosegårdsvej 127, Vangede Kontakt redaktionen

Efter mange år hvor skiltningen i Gammelmosen, der forklarer den spændende historie om mosen, har været i forfald, er der nu komme nye infoskilte op.

Et godt initiativ, hvis det ikke lige var fordi, at de A4-store (små) skilte er placeret cirka en halv meter over jorden.

Det er således lidt af en akrobatisk øvelse for de fleste at komme ned i læsehøjde.

Jeg har påpeget det over for Institut for Plante- og miljøvidenskab ved Københavns Universitet, som lægger navn til skiltene.

De oplyser, at det er af hensyn til, at skiltene ikke skal skæmme, at man har valgt denne uhensigtsmæssige placering.

Jeg har svært ved at se logikken.