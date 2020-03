DEBAT: Skal vi virkelig redde verden?

Ifølge 'Dit eller mit ansvar?' (læserbrev i Villabyerne 11. marts) 'skal' vi redde verden og bekæmpe den globale opvarmning. Opfordringerne afspejler holdningen, at mennesket er centrum for alverdens begivenheder og naturfænomener på Jorden (antropocentrisme).

Den globale opvarmning handler om, at stigende temperatur og koncentrationer af 'drivhusgasser' får katastrofale konsekvenser for mennesket og Jorden.

CO2 er ikke forurening, men er den ene af de tre basale elementer (sollys og vand), som er nødvendige for liv, og for planterne er CO2 livsnødvendig. CO2-niveauet var højt for halvtreds millioner år siden, og planterne udvikledes og trivedes med et indhold på flere tusinde ppm.