DEBAT: Skal travbanen rykke ud af kommunen?

Vi foreslår, at der bliver lavet en lokalplan for området, så der kan bygges bæredygtigt og så det bliver en bebyggelse bestående af en blanding af private og almene boliger. Bebyggelsen kan også indeholde bofællesskaber, ungdoms- og seniorboliger.

Vi forestiller os et visionært byggeri, der kan være med til at løse nogle af de boligmæssige udfordringer, Gentofte Kommune står i. Det kan være med til at fastholde unge og ældre i Gentofte og tiltrække børnefamilier i et bæredygtigt kvalitetsbyggeri.

Villabyerne har tilbudt Charlottenlund Travbanes ledelse chancen for at give en replik til dette læserbrev, f.eks. om status for deres planer for travbanens fremtid, men den har de ikke ønsket at benytte sig af.Redaktionen