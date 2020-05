Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Sig nu ja til Cirkusrevyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Sig nu ja til Cirkusrevyen

Villabyerne - 14. maj 2020 kl. 10:00 Af Claus Nielsen Brannersvej 25 Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens ikke mindst Det Konservative Folkeparti har råbt på, at mest muligt af det danske samfund bør genåbnes snarest, nægter det konservative flertal i Gentofte kommunalbestyrelse at give dispensation til, at Cirkusrevyen må spille udenfor den gammelkendte sæson i sommermånederne.

En mangeårig strid med Lyngby-Taarbæk Kommune, der sammen med Naturstyrelsen har sagt ja til Cirkusrevyens ansøgning om bl.a. miljø og støjforhold, åbningsperioder osv. på Dyrehavsbakken, står i vejen for en dispensation fra Gentoftes side.

Det ville klæde Gentofte Kommune, hvis man i denne helt specielle situation, hvor Danmark har været sat i stå, og hvor tusindvis af arbejdspladser er i fare for at gå tabt og konkurser truer ellers sunde firmaer, glemte striden for en stund og lod den sunde fornuft råde, så én af områdets mest traditionsrige og vigtigste kulturbegivenheder også kan gennemføres i 2020.

Det ville være ikke blot til økonomisk glæde for de ansvarlige og mange ansatte, men også til glæde og opmuntring for de flere end 100.000, der har købt billet, og som mere end nogensinde trænger til det gode grin, som Cirkusrevyen er en mester i at servere.

Det skal jo også med i ligningen, at der i de fleste af de aftener, hvor Cirkusrevyen ønsker at spille henover efterår og vinter, kun er åbent i revyen og nogle få restauranter. Der vil således ikke være støjgener disse aftener.