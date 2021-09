Colette Brix mener, at kommunen skal kigge på fynske robotters virke, før de ruller det nye affaldssystem ud.

DEBAT: Sæt en grænse for affaldshelvedet

Villabyerne - 05. september 2021 kl. 13:05 Af Colette Brix, formand for DESA - Dansk Erhvervssammenslutning Kontakt redaktionen

Det er nok ikke forbigået borgerne her i Gentofte Kommune, at vi skal have nye affaldscontainere, og at borgerne skal til at sortere affald til den helt store guldmedalje.

Det har et flertal af Folketinget bestemt, og regningen er der ikke snakket så meget om, men den skal hives op som sædvanligt af borgernes lommer, så de får både i pose og sæk og arbejde og spildtid med at sortere i et væk og så betale regningen.

Der bliver kø ved affaldscontainerne, og de skal tømmes, og de skal køres væk, og gad vide om borgerne og alle virksomhederne har sorteret korrekt. Men gudskelov har 10 fynske kommuner set lyset og luret lidt på pengekassen og besværet for borgerne og tænkt på miljøet, så de listige kommuner har fundet en model, hvor de med hjælp fra robotter kan sortere 70-90 pct. af plasten fra, hvor vi dødelige fortravlede borgere, kun kan sortere 30-50 pct. fra. Selv de mest hærdede hårdnakkede grønne miljøforkæmpere må skæve til den fynske model og stoppe kommuner, der i den grønne ånd er gået i gang med en model, der er lodret forkert.

Hvis folk skal kunne sortere plast korrekt, så får vi skraldespande på hjernen, og der må designere til for at få plads og høvlet 20-30 forskellige rum ned i skraldespanden og klip i hækkene. Når nu både kommunernes forening, KL, og affaldsselskabernes sammenslutning, Dansk Affaldsforening, og forskere synes, det fynske initiativ er værd at afprøve og vente på, og når selv miljøministeren, Lea Wermelin (S), ikke vifter den fynske teknologi af pinden, så stop sorteringsræset i Gentofte og de andre kommuner, for Fyn er fin.

Man burde have testet dette affaldsvanvid meget mere, tænk på, hvad det har kostet, og hvor meget det har skadet miljøet at gå med bind for øjnene.