DEBAT: Sænk vejstøjen i hele Gentofte

Villabyerne - 15. december 2020 kl. 11:20 Af Helene Brochmann, SF i Gentofte Kontakt redaktionen

Den støjhandlingsplan, kommunen har sendt i høring, er fuld af fine intentioner, men meget ukonkret. SF mener, at hastigheden på vejene skal ned. Det giver ikke bare mindre støj, men også færre ulykker.

SF foreslår 40 km/t på småveje og højst 60 km/t på gennemfartsveje i hele Gentofte Kommune.

I Gentofte lever mange under forhold med alt for meget støj - 23.074 mennesker bor i områder med støj over 58 dB, som er Miljøministeriets vejledende grænseværdi. Vi ved, at det er skadeligt for helbredet og at det påvirker vores livskvalitet negativt.

Det er især trafikstøj, som er et problem. De gennemgående veje med tæt trafik og høje hastigheder er mest støjende og generer flest mennesker. Den værste støjkilde fra biler er dækstøjen, især ved høje hastigheder. Derfor har vi foreslået at sætte hastigheden ned til 60 km/t på Helsingørmotorvejen gennem kommunen.

Hvis vi i samme ombæring sænker farten til 40 km/t på de små veje i boligområderne, vil det give mere fred og større sikkerhed for gående og cyklister, børn og voksne.

Det gjorde man i Gladsaxe allerede i 2000, og i en rapport fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet fremgår det, at det fik antallet af ulykker med personskade til at falde på de berørte veje fra 21 til 5 i gennemsnit om året, altså et fald på 77 % (hvor det på landsplan i den samme periode faldt 47 %). Gladsaxe-ordningen er meget grundigt evalueret, og evalueringerne er positive. Det burde vi lade os inspirere af her i nabokommunen.

Landspolitisk eller tværkommunalt må vi så arbejde på, at kommunerne får større indflydelse på hastigheden på statsvejene.

Og nu vi er i gang, skal vi selvfølgelig også have et støjværn ved Gentofte Sø. Der har tidligere været skepsis over for, om det ville være effektivt, men i de senere år er der opfundet støjabsorberende støjværn, der vil give rigtig god mening på netop denne strækning.

