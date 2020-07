Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Så nåede hysteriet også til Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Så nåede hysteriet også til Gentofte

Villabyerne - 22. juli 2020 kl. 11:59 Af Pia Kjærsgaard MF Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er godt klar over, at det kun var et spørgsmål om tid, før debatten om Danmarks dunkle og blodige fortid ville ramme Gentofte Kommune. Gennem de sidste uger, ja måneder, har vi udover corona ikke hørt om meget andet end navne på ispinde, og om hvorvidt statuer skal fjernes og overmales eller om ting skal "synliggøres".

Der synes at være en slags konflikt mellem dem, der ønsker at "synliggøre historien", og dem, der ganske enkelt ønsker at slette alle historiske spor gennem ændring af vejnavne eller fjernelse af mindesmærker og statuer. Sidstnævnte gruppering er farligst, fordi de sådan set ønsker at fjerne symbolerne på netop de ting, som de gerne vil gøre opmærksom på.

I Gentofte drejer det sig om vejnavne. Man må forstå, at Gentofte var et sandt eldorado for grådige mennesker, der profiterede af slavehandelen i 1700-tallet, og det er faldet en Jørgen Kirkegaard for brystet, at han som beboer på Duntzfelts Allé vil "se nærmere på de sted- og vejnavne, der hylder fortidens slaveejere". Han er nemlig "ikke så meget for at bo i slavehandlerkvarteret".

Nej, det lyder også grimt, må man indrømme. Men hvem italesætter "slavehandlerkvarteret" andre end Jørgen Kirkegaard? Og hvorfor i øvrigt standse ved slavehandlerne? Mon ikke også der boede nogle rige mænd i kommunen, som udbyttede arbejdere på det groveste, eller var modstandere af kvinders stemmeret? Hvis alle uretfærdigheder gennem tiden skal frem i lyset, må historikerne have tættekammen frem.

Vejnavnene er en del af kommunens identitet, og ofte er det svært at dømme personerne bag navnene. Som Villabyerne beskriver (15.7), så var Ernst Schimmelmann (Schimmelmannsvej) gennem arv blevet Dansk Vestindien største slaveejer, men han var samtidig humanist og med at gennemføre et forbud mod den transatlantiske slavehandel. Er Schimmelmann så bare en gemen forbryder? Og skal det lægges Gentofte til last, at vi havde beholdt øerne, hvis afstemningsresultatet vedrørende salget af øerne i 1917 her i kommunen havde været gældende for hele landet?

I dag er vi vel enige om, at man ikke bare sælger øer og befolkninger, men i stedet tager ansvar? Hvem husker ikke ramaskriget, da Præsident Trump fremsatte sit tåbelige forslag om at købe Grønland? Alle var heldigvis enige om, at Grønland er så historisk og kulturelt knyttet til Danmark, at øen ikke kan gøres til en handelsvare.

Nej, det hele er rent pjat og hysteri. Det står enhver frit for at sætte sig ind i historien bag personerne på vejskiltene, og af samme grund er Enhedslistens forslag om "bedre skiltning" på veje også grotesk. Hvad forestiller Jeanne Toxværd sig i grunden i sin tåge af klicheer og fraser om en "globaliseret verden" og "hverdagsracisme"? Skal der rejses en særlig skamstøtte ved slavehandlernes vejnavne? Og hvad med de almindelige kapitalister, demokratihadere og kvindehadere?

Nej, vi benægter ikke noget som helst. Mindst af alt vores fortid. Den er en del af os, men den perspektiveres jo også netop af, at vi har udviklet os. Vi skal ikke bedrive historieundervisning gennem symboler, men med en solid og velunderbygget historieundervisning i folkeskolen og på gymnasiet. Kun en sådan undervisning kan nemlig forebygge de historieløses misbrug af historien til at bedrive gemen hverdagspropaganda, som Enhedslisten gør.