DEBAT: Så blev der stille

Vi har i lang tid over hele Danmark, i alle de små lokale byer, set de der skilte med ophørsudsalg, lukket, til leje, til salg, tak for 25 gode år, nu slutter det. Det er desværre ikke noget nyt.

De små selvstændige har i årevis været hårdt presset af alt for høje huslejer, alt for høje afgifter og skatter, renter i bankerne, der er højere end de store virksomheder kan få forhandlet sig frem til, og alt for høje gebyrer.

Så det at drive en lille virksomhed er efterhånden en kunst, man skal i hvert tilfælde virkelig elske selvstændighedskulturen og kunne bøje både den ene og den anden ende sammen, og gudskelov er vi endnu begunstiget her i landet, så der stadig er liv i de der "frie fugle", der tager ansvaret for eget liv og ofte tager et stort ansvar for deres ansatte og hæfter økonomisk for det hele.

De skal have stor tak for, at de er her og har sagt livlinen fra.