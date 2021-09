Det er en kerneopgave for kommunen at sikre en værdig og kompetent ældrepleje, mener Helene Brochmann. Modelfoto

DEBAT: SF vil styrke velfærden

Villabyerne - 08. september 2021 kl. 18:21 Af Helene Brochmann, spidskandidat for SF til kommunalvalget, Mosegårdsvej 96, Gentofte Kontakt redaktionen

I Villabyerne 1. september efterlyser Per G. Olsen fra FH Hovedstaden politikernes svar på spørgsmålet: Hvem vil prioritere de flere børn og ældre? Og hvordan vil de gøre det?

Læs også: Tre partier tøver i opbakning til gammel beslutning

Det første kan vi klart besvare med "Det vil SF!" Vi er helt enige med Per G. Olsen i, at det er en kerneopgave for kommunen at sikre såvel gode dagtilbud og skoler som værdig og kompetent ældrepleje. Det kan næppe heller være nogen overraskelse, at vi ikke er ude efter at sænke skatten for at skære i velfærdsydelserne.

På børneområdet er SF stærke fortalere for minimumsnormeringer i dagtilbud og SFO'er - og ikke bare som tal i et regneark, men som et udtryk for den helt konkrete bemanding, børnene møder i deres daginstitution. Og i skolen mener vi, at der ikke bør være mere end 24 børn i en klasse. Det ser vi desværre lidt for ofte i Gentofte. Vi ville også gerne gøre skoledagene kortere, men til gengæld oftere have to lærere i klasserummet sammen. Og så er det vigtigt, at lærerne har ordentlig tid til at forberede deres undervisning.

På ældreområdet er problemet formentlig ikke så meget de tildelte ressourcer i kommunen, men et generelt problem med overhovedet at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Lige nu er der på kommunens hjemmeside over tyve jobopslag, der søger efter personale på området. Det er klart, at når de personer mangler, bliver det svært at yde pleje og omsorg ud over det allermest nødvendige. Her må der tænkes kreativt - og jobbene må gøres attraktive, for eksempel med gode videreuddannelsesmuligheder, ligeløn, fleksibel arbejdstid, selvstyrende teams og lignende.

