Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: SF opfinder problemer med LA's forslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: SF opfinder problemer med LA's forslag

Villabyerne - 18. februar 2021 kl. 14:56 Af Jacob Rørdam Holm-Jørgensen, næstformand i Liberal Alliance, Københavns Omegns Storkreds Kontakt redaktionen

Godt, at SF er enige i, at en god indsats fra hjemmeplejerne gerne må belønnes individuelt (Villabyerne, 10. februar).

Det er ikke et problem, at "brugerne ikke umiddelbart kan 'se' alle de kvaliteter, den ansatte har."

Jeg er lektor; jeg bliver bedømt af mine studerende, og bedømmelsen indgår i den samlede vurdering, som min uddannelsesleder foretager af min indsats.

At de ældre ikke kan vurdere alt, betyder ikke, at de intet kan vurdere. At brugerne er forskellige, er heller ikke et problem.

Det er næppe tilfældigt, hvis alle de ældre, man besøger, er utilfredse. Desuden kan man sammenligne med vurderinger af andre, som hjælper den samme person.

Hvis en ældre altid er utilfreds, er der måske noget andet galt, for eksempel ukendt sygdom, og tilbagemeldingen vil øge muligheden for at opdage dette.

Forslaget vil kunne forhindre, at en person får alle de vanskelige tilfælde, fordi lederen vil opdage dem.

At det ikke kun er hjemmehjælperens indsats, som betyder noget, er ikke det samme som, at den ikke betyder noget. Desuden ved de ældre godt, at det er kommunen, som fastsætter tiden.

SF har tillid til de offentligt ansatte. Tak for tilliden, men det er altså ikke alle offentligt ansatte, som gør deres allerbedste, og mange er også motiveret af løn.

Jeg ville få langt mere i løn som privatansat, men at jeg er glad for at undervise, betyder ikke, at jeg er ligeglad med min løn.

Nej, vurderingen er ikke et talentshow. Et talentshow skal underholde, vurderingen af hjemmehjælpen skal øge brugertilfredsheden.

Det er et forslag til en forsøgsordning og hvorfor afvise at blive klogere? Hvis SF har et bedre forslag til hvordan vi kan lytte til og inddrage de ældres oplevelse af hjemmehjælpen, så lad os snakke om det. Men ikke at lytte og ikke at belønne en ekstra indsats, det er en dårlig løsning.