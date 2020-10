Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: SF og kommunens budget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: SF og kommunens budget

Villabyerne - 31. oktober 2020 kl. 10:45 Af Brigitta V. Rick (SF), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

I sidste uge kunne vi endelig vedtage kommunens budget for 2021. Budgettet er vigtigt, fordi det sætter rammerne for alt det, kommunen bruger penge på - lige fra sundhedsplejersker og snerydning over biblioteker og skoler til klimatilpasning og klubber for de unge.

SF er igen i år med i det forlig, som budgettet er udtryk for. Det er vi, fordi der heldigvis er mange områder, der er vigtige for os, som vi er enige med flertallet om at prioritere.

Først og fremmest er vi meget tilfredse med, at Gentofte Kommunes arbejde med klima er på et niveau, hvor vi sammen med kun ni andre kommuner i landet kan kalde os 'Klimakommune Plus' efter Danmarks Naturfredningsforenings standarder.

Kommunen er også godt med, når det gælder energirenovering af bygninger og affaldssortering. I SF har vi endnu flere visioner på dette område, og vi vil i de kommende år også arbejde for, at klima og miljø bliver en afgørende parameter i alle kommunens beslutninger, hvor det overhovedet er relevant.

For det andet synes vi, at det er rigtig godt, at ordningen med gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år har fået midler til at fortsætte. Ordningen har vist sig at fungere helt efter hensigten, og den var et vigtigt krav for os ved det seneste kommunalvalg. For nogle unge kan psykiske problemer blive en alvorlig barriere for deres start på for eksempel studie- eller arbejdslivet, og for os er det vigtigt, at de kan få hjælp, uanset deres økonomiske ressourcer.

For det tredje har vi store forventninger til de ambitioner, der ligger til grund for opgaveudvalget 'En times motion dagligt'. Målet for udvalget fremgår allerede af navnet, og det kan vi kun nå, hvis alle områder i Gentofte Kommune (børn, unge, kultur, ældre m.v.) arbejder sammen for at understøtte og inspirere til mere bevægelse og en aktiv livsstil. For SF flugter disse ambitioner fint med vores mål om bedre sundhed for alle, og vi er derfor meget tilfredse med at have fået afsat en million kr. i 2021 og 2022 til at få ført anbefalingerne fra opgaveudvalget ud i livet, når de er klar i februar 2021.

Dette er kun et lille udpluk af sager, hvor vi har sat vores røde og grønne fingeraftryk. Hvis man er interesseret i at læse mere, kan man finde min budgettale på kommunens hjemmeside.

