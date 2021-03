DEBAT: Ros til Novafos

En lørdag ved middagstid opdagede vi, at der piblede vand op fra hovedvandledningen under fortovet. Vi ringede til Novafos' akutnummer, og her lovede man at komme ud for at se på det. Der gik næppe en time, før Novafos var til stede, og skaden blev udbedret samme lørdag.