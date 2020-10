Gentofte Kommune skal have stor ros for at komme kommunens nødstedte biografer til undsætning i form af en årlig driftsstøtte på 500.000 kr., skriver en borger.

DEBAT: Ros til Gentofte Kommune

Villabyerne - 15. oktober 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Kim Valentin (V), medlem af Folketinget, valgt i Københavns Omegns Storkreds

Gentofte Kommune skal have stor ros for at komme kommunens nødstedte biografer til undsætning i form af en årlig driftsstøtte på 500.000 kr. Det vidner om en kommune, der - til forskel fra vores regering - har øje for de alvorlige konsekvenser, coronakrisen har haft for vores biografer.

Kulturministeren brillerede tidligere på året ved ikke at have styr på hjælpepakkerne, hvilket betød at biograferne ikke fik del i sommerens hjælpepakker, som har givet halv pris på entré til bl.a. museer og zoologiske haver.

Biograferne har derfor måttet stå tomme, mens andre kulturinstitutioner havde store besøgstal, hvilket naturligvis har medført store indtægtstab for vores biografer.

Jeg er glad for, at Gentofte Kommune med den økonomiske støtte anerkender, at biograferne er en vigtig kulturel institution i vores samfund.

Biograferne favner bredt i befolkningen og er samtidig en vigtig del af lokalmiljøet, der både giver liv og identitet.

I Venstre har vi hele tiden ment, at biograferne skulle have støtte i hjælpepakkerne.

Det er derfor godt at se, at man fra kommunalt niveau træder til og støtter op om vores biografer, når regeringen på eklatant vis har forsømt det.