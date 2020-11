Billedtekst Billedtekst

DEBAT: Røde ører og grønne fingre

DEBAT: Røde ører og grønne fingre

Villabyerne - 21. november 2020 kl. 08:56 Af Af Kristian Haugen- Johansen Dyrehavevej 2, 3. sal m.f. 2930 Klampenborg

For fem år, fire dage og 11 minutter siden kunne man i nærværende forstadsavis læse, at Gentofte kommune ville peppe Ordrupvej op med grønne beplantninger på visse åbne steder. Det lød herligt, at vores kommunes kedeligste vej skulle have et løft. Den eneste plads, hvor der groede gode planter i ikke ringe omfang var foran Irma. Hvad gør Rådhusets gartnerafdeling så:

De fjerner hele molevitten foran nævnte supermarked, og planter til på ny, ikke et hak bedre end før - måske tværtimod. Tillige anbringes et lille bordfodboldspil, der aldrig benyttes

For ikke at vi skulle gå glip af visse kunstneriske udtryk opstilles nogle stænger hist og her.

Totalt håbløst hele fortagenet. Hvad vil Gentofte kommunes direktorat for mælkebøtter og skvalderkål mon nu gøre for at herliggøre Ordrups hovedstrøg. De må sidde med røde ører.

Måtte det snart blive grønne fingre...