Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ro på vores skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ro på vores skoler

Villabyerne - 05. april 2021 kl. 15:25 Af Jonas Niemann (SF), Gentoftegade 56, 3. th., Gentofte Kontakt redaktionen

Nu begynder flere og flere af vores skolebørn at komme mere tilbage til deres klasselokaler og klassekammerater. Og efter et år med isolation, Zoom og fjernundervisning virker det mere oplagt end nogensinde, at det, som børnene trænger mest til, er ro på, til at nå de ting, som er vigtige!

Ro på til at se sine venner og lærere. Ro på til at blive set og hjulpet af deres lærere.

Ro på til at arbejde med de emner, som har været svære at blive kloge på gennem et kamera.

Heldigvis fylder disse tanker også noget politisk. I Folketinget er der blevet lavet aftaler om at sætte skolerne fri resten af skoleåret: ingen tvungne læringsmål, ingen minimums­timetal og ingen elevplaner. Man kan håbe på, at frihedstanken sætter sig fast på Christiansborg, også når corona er ovre.

Men en ting har corona desværre ikke taget livet af: de tvungne nationale test. Tidligere på måneden stemte regeringen og højrefløjen imod at aflyse disse i år, men heldigvis har flere end 25 kommuner siden rettet henvendelse til ministeren for at blive undtaget.

I SF mener vi også, at Gentofte skal dette og hjælpe med at sætte vores børn og lærere fri. Naturligvis i år, men for vores skyld også gerne permanent.

relaterede artikler