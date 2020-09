Artiklen: DEBAT: Rettidig omhu at overveje anvendelse af travbanen

DEBAT: Rettidig omhu at overveje anvendelse af travbanen

Af John Andersen, formand for SF Gentofte, Dalstrøget 73, st., Dyssegård

Andreas Weidinger (K) og andre har protesteret mod tanken om, at travbanens arealer måske kunne bruges til noget andet end travbane.

Men der er ingen politikere, der i Villabyerne har foreslået eller argumenteret for, at travbanen skal nedlægges eller ud af Gentofte Kommune - heller ikke Brigitta Rick fra SF, hvis læserbrev startede debatten om travbanen.

Brigitta Ricks læserbrev handlede om, at der er drøftelser om fremtiden for travsporten og den dårlige økonomi i travbanen. Så hvis travbanen, som er en privat virksomhed, nedlægges eller flyttes, er det vigtigt, at vi gør os tanker om, hvad der skal ske med området.