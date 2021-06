Kenneth K. Olsen, formanden for Nye Borgerlige i Gentofte, problematiserer religiøs hovedbeklædning hos en ansat i corona-testcentret i Gentoftehallen.

Villabyerne - 04. juni 2021 kl. 11:26 Af Kenneth K. Olsen, Brannersvej 6, Charlottenlund, formand for Nye Borgerlige Gentofte Kontakt redaktionen

Jeg har som formand for Nye Borgerlige modtaget en henvendelse fra en Gentofte-borger omkring religiøs muslimsk hovedbeklædning i covid-19-testcentret i Gentoftehallen. Det giver mig anledning til at tage emnet op omkring hovedbeklædning hos offentligt ansat personale.

Vi hører nemlig ofte, at mange borgere oplever et ubehag og en utryghed, når de i sundhedssektoren - på hospitaler, klinikker og som nævnt aktuelt i corona-testcentre i Gentofte - bliver betjent af en person med muslimsk religiøs hovedbeklædning.

Den muslimske hovedbeklædning demonstrerer jo, at den pågældende sundhedsmedarbejder sætter middelalderlige værdier fra den muslimske tro over nutidens danske værdier, herunder over danske love og regler.

Dette kan være yderst intimiderende for en patient, der netop på grund af sin mulige sygdom føler sig usikker og udsat i forhold til sundhedsmedarbejderen, der ellers skulle indgyde mest mulig tryghed. Derfor finder vi i Nye Borgerlige, at det ikke skal være tilladt sundhedspersonale, der har direkte patientkontakt, at bære muslimsk religiøs hovedbeklædning.

Folketinget drøftede for et par år siden spørgsmål omkring religiøs hovedbeklædning på hospitaler. Det fremgik her, at det - i modsætning til hvad mange ellers mener - ikke er en grundlovssikret ret at skilte åbenlyst med sin tro. Derfor er det alene op til de, der træffer beslutning om ansættelse af for eksempel sundhedspersonale at bestemme, at muslimsk religiøst hovedbeklædning ikke må bæres på arbejdspladsen.

