Kim Valentin mener, at regeringen underminerer det frie valg med den nye aftale om fordeling af gymnasieelever. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Regeringen underminerer det frie valg

Villabyerne - 25. juni 2021 kl. 09:36 Af Kim Valentin (V), MF Kontakt redaktionen

Den netop indgåede aftale om fordeling af gymnasieelever underminerer det frie gymnasievalg for unge i Københavns omegn. I Gentofte kan kommende gymnasieelever for eksempel blive tvunget til Vestegnen for at gå på gymnasie. Det savner enhver logik.

Læs også: Hver ottende gymnasieelev i Gentofte kan blive sendt ud af kommunen

Aftalen indebærer samtidig en afskaffelse af ventelister og loft over elevtallet på private gymnasier, som desværre betyder, at færre unge kan vælge den ungdomsuddannelse, de ønsker. Det bekymrer Venstre.

Et af aftalens helt store problemer er, at den sætter det frie gymnasievalg ud af kraft.

Aftalepartierne ønsker at løse problemet med sammentrængning af unge med ikke-vestlig baggrund ved at fordele eleverne efter forældrenes indkomst.

I praksis betyder det, at velfungerende unge fra de større byer ikke længere kan regne med en plads på en ungdomsuddannelse i deres lokalområde. I Venstre har vi meget svært ved at se, hvorfor alle unge i de store byer skal straffes for, at elevsammensætningen er udfordret på visse gymnasier.

Med aftalen indføres et loft over antallet af elever på private gymnasier i byzonerne - sandsynligvis fordi regeringen ønsker at begrænse de private alternativer til elevfordelingen på de offentlige ungdomsuddannelser.

Eksemplet skriver sig ind i en perlerække af forslag fra regeringen, der har til hensigt at svække private uddannelser og danskernes frie valg.

I sit finanslovsudspil for 2021 lagde regeringen op til at sænke tilskuddet til de frie og private skoler. Så galt gik det heldigvis ikke.

Som liberal har jeg tillid til, at borgeren er den bedste til at træffe afgørende beslutninger i eget liv.

Desværre har vi lige nu en regering, der mener, at staten og det offentlige er bedst til at vurdere, hvad der er godt for den enkelte.

