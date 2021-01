Andreas Weidinger har blandt andet været på frokostbesøg hos Christina Cumings, ejer af Good 'N' Green i Gentoftegade. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Red Gentoftes sjæl - spis din frokost lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Red Gentoftes sjæl - spis din frokost lokalt

Villabyerne - 27. januar 2021 kl. 13:38 Af Andreas Weidinger, kommunalbestyrelsesmedlem (K) Kontakt redaktionen

Ligesom mig arbejder mange Gentofte-borgere hjemme i øjeblikket.

Læs også: Gentofte Kommune efterlyser frivillige hænder

Blandt mange ting har vi alle lært, at det er vigtigt at komme ud og få lidt frisk luft midt på dagen.

Min opfordring til alle skal være at udnytte den halve times friske luft til at støtte nogle af vores lokale madsteder i Gentofte, der lige nu kæmper for overlevelse.

Jeg har selv brugt hjemmearbejdstiden til at udforske nogle af vores lokale madsteder i hele kommunen.

Det tager nemlig ingen tid, uanset hvor man bor. I den seneste uge har jeg to gange hentet min frokost fra lokale madsteder og sikke en skøn oplevelse.

Fra min lejlighed på Ordrupvej tog det mig for eksempel 10 minutter på en regnfuld dag i en Green Mobility-bil at køre til Good 'N' Green i Gentoftegade, der har den bedste, mest mættende og mest nærende cæsar-­salat, jeg nogensinde har fået.

Den anden dag tog det mig et minut på gåben at få en frilands-flæskestegssandwich hos vores nyåbnede 'Linas Pølsevogn' på Ordrup Torv.

Og samtidig fik jeg talt med ejerne om, hvilke udfordringer vores lokale erhvervsliv oplever i coronatiden.

Udfordringerne drejer sig ikke kun om deres butik, men også om deres børns skoledag og mange andre ting, som lige nu gør hverdagen svær.

Hvis vi gerne vil have, at vores fantastiske små madsteder - og dermed Gentoftes hyggelige sjæl - har en chance for at overleve på den anden side af coronakrisen, så skal vi bakke op nu.

Frokosten er en lille investering for os, men den er afgørende for vores lokale madsteders mulighed for at betale udgifterne, der stadig rammer hver måned.

Så lad os udnytte tiden midt på dagen til at hente en velsmagende frokost i vores lokalområde, så vi også har lækre madsteder, når vaccinen har vundet over coronaen.

relaterede artikler

Det gode liv: Tre sunde opskrifter 14. januar 2021 kl. 15:24

Ny bar og bistro er åbnet på Strandvejen 25. september 2020 kl. 15:55