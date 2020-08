DEBAT: Red Gentofte Kino fra politisk nedlukning

Hvad er god kultur for dig? Er det at gå en tur ind i en zoologisk have og se på aber, eller er det god kultur for dig at gå en tur i Gentofte Kino og se en god dansk film eller en god James Bond-film?

Her er der en stor forskel, når politikerne skal uddele sommerpakker, for netop biograferne fik det røde kort af politikerne. Sommerpakken skal ikke komme de økonomisk hårdt ramte biografer til gavn med bare et lille løft efter corona-nedlukningen.

Danmarks kulturminister Joy Mogensen mener ikke, at biografbranchen leverer et klassisk kulturtilbud.