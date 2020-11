DEBAT: Rasering af have i Hellerup

Alt for ofte sker det, at når nye ejere flytter ind i de gamle huse, så bliver de skønne gamle, frodige haver raserede, og der bliver lagt græsplæner og grus eller fliser ud.

Det er trist - også i forhold til, at Gentofte Kommune gerne vil holde kommunen grøn og har et opgaveudvalg, der hedder 'Det grønne Gentofte'.

Et af forslagene her er netop at gøre det pligtigt at bevare de grønne hegn.