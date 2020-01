Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Radikale går på gaden for at forbedre Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Radikale går på gaden for at forbedre Gentofte

Anders Hartzen, Claus Wendelboe, Kristine Kryger, Jan Villumsen og Marie Brixtofte fra Radikale Venstre har været en tur på Jægersborg Alle, for at tale med borgerne om busser og parkeringsproblemer

Villabyerne - 24. januar 2020 kl. 08:53 Af Kristine Kryger m.fl. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gentofte er en dejlig kommune. Beliggenheden i forhold til skov, strand og parker; gode skoler og daginstitutioner og god ældrepleje er bare noget af det, der gør Gentofte Kommune til et fantastisk sted at bo. Som radikale i Gentofte er vi meget optaget af, hvordan vi kan blive ved med at udvikle vores kommune. Og hvem er bedre til at hjælpe med det end Gentoftes egne borgere? I lørdags tog vi derfor ud på Jægersborg Allé for at høre borgerne, hvad de synes er det bedste ved vores kommune, og hvad de eventuel kunne ønske var lidt bedre. Det kom der mange gode snakke ud af. Fælles for de fleste af dem, vi snakkede med, var at de ikke kunne forestille sig et bedre sted at bo.

Busser skal give mening Vi mødte flere, der nævnte utilfredshed med trafiksituationen – særligt parkeringsproblemer og omlægning af busruter. Vi synes, det er vigtigt, at borgerne og kommunen i fællesskab omtænker trafikken og vores trafikrutiner i det daglige, således det bliver nemmere for alle at træffe det grønne valg, men også at kommunen sørger for, at busruterne og bustiderne er meningsfulde, især for dem som ikke har mulighed for at cykle eller bruge delebil.

Ensomhed På vores tur mødte vi også en ældre kvinde, der følte sig ensom og ville ønske, der var flere åbne fællesskaber for ældre i kommunen. Det bekræftede os i, hvor vigtigt det er at udbygge muligheden for åbne fællesskaber for alle aldre – for eksempel på kommunens biblioteker og i Byens Hus. For vi skal bakke op om alt det, som mindsker ensomheden. I Radikale Venstre vil vi blive ved med at knokle for, at byen bliver grønnere og at alle borgere, ung som gammel, får større mulighed for at trives og føle sig som en del af fællesskabet.



Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.