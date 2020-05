DEBAT: Pump flere penge i plejehjemmene

Nu har corona-krisen betydet restriktioner for plejehjemmene. Derfor er der brug for ekstra hjælp til plejehjemmene i denne vanskelige coronatid, hvor de pårørende ikke kan komme og hjælpe beboerne.

Arbejdsforholdene med risiko for coronasmitte er blevet vanskelige og arbejdskrævende. Det betyder, at der skal ansættes flere medarbejdere til det daglige arbejde.

Vi har haft forbud mod at besøge vore familiemedlemmer på plejehjemmene. Jeg er helt enig i, at der skal være lukket for udefra kommende familiemedlemmer og gæster.

Men jeg har været enig i det under forudsætning af, at vores kommunalbestyrelse kom plejehjemmene til undsætning med flere økonomiske midler, så man har været i stand til at ansætte flere hænder til at hjælpe - i stedet for at man f.eks. har lavet besparelser på hjælpen til opvask.