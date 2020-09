DEBAT: Protester mod lokalplan 413 i Vangede overhørt

De 16.000 underskrivere på protesten mod byggeri nær Charlottenlund Station burde tage en tur på den anden ("forkerte") side af Lyngbyvejen. Da få finder den vej, illustrerer jeg med et par fotos. Med byggekran og råhus på tre etager og høj tagrejsning.

Det er byggeri som erstatningsboliger for Vangedevej-bygningens ældreboliger (Villabyernes bio-grunden) på to parkeringsarealer ved den tidligere Mosegårdsskole nu Nymosehave, klos op ad Vangede Fort (fredet / bevaringsværdigt) og klemt inde mellem to børneinstitioner og få meter fra vor almene boligbebyggelse, Mosegårdsparken.