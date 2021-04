DEBAT: Profitfrie daginstitutioner

I sidste uges Villabyerne skrev Andreas Weidinger, Henrik Jensen og Rikke Rosengren i et læserbrev, at en ny lov indebærer et "forbud mod private daginstitutioner" og at det "afskaffer det frie valg". Det er faktuelt forkert. Loven betyder blot, at man i fremtiden ikke længere kan hive et overskud, skabt af skattekroner og forældrebetaling, ud af private daginstitutioner og give det til ejeren.

For så vidt angår det ideologiske spørgsmål, som forfatterne fokuserer på, vil jeg sige dette: ja, vi er uenige her, for i SF mener vi faktisk, at det er rimeligt, at vores velfærd skal drives profitfrit - og det gælder ikke kun daginstitutionerne. For socialister er det nemlig ganske væsentligt at passe på vores fælles skattekroner, såvel som borgernes egne penge. Den nye lov, som vi har stemt for, sikrer at alle de penge, som går ind i de private daginstitutioner, går til at sikre kvaliteten i dem, og ikke kan trækkes ud som profit til ejerne. De kan altså passende sænke forældrebetalingen eller hæve kvaliteten, frem for at udbetale overskud til ejeren. Det mener vi er ganske rimeligt og gennemsigtigt.