DEBAT: Prøv at tænke nyt om kørsel til Eremitageslottet

Mit indlæg i Villabyerne var ikke ment til at skabe en større læserskribentdebat - blot et håb om, at vi borgere bliver orienteret og eventuelt hørt, inden regler, der har været gældende i en menneskealder, med et pennestrøg ændres.

Yderligere, at Naturstyrelsen med flere ville overveje at skabe mulighed for, at borgere, som for eksempel har problemer med at gå distancen til Eremitageslottet, vil lufte veteranbilen eller el/hybridbilen og få den skønne oplevelse, som i disse coronatider var blevet utroligt populær, nemlig at besøge slottet med bil.