DEBAT: Prisen for transport er høj - nemlig støj

Støjen i kommunen er primært koncentreret om veje, der udover Lyngbyvej også omfatter Ordrupvej, Strandvejen og Jægersborg Alle. Til gengæld går mange af stikvejene fra disse hovedstrøg fri af støjgener. Det kan man forvisse sig om på hjemmesiden Dingeo. Min ejerforening var for en del år siden så fremsynet, at man isatte støjdæmpende vinduer i ejendommen. Jeg hører siden da intet til støjen fra privatbiler og lastbiler, der i en lind strøm passerer Ordrupvej på hverdage. Eneste støjkilde her er en gang imellem lyden af fly, der lander i/letter fra Kastrup- og det, synes jeg faktisk, er ret hyggeligt.

Læserbrevet nævner iøvrigt ikke de støjgener, som mange oplever ved at bo tæt på jernbanen - primært villaer - hvor S-tog og Kystbane kører fra morgen til midnat. Jeg gætter på, at man har vænnet sig til lyden - eller selv af egen drift har lydisoleret. Og forøvrigt har man nok på købstidspunktet fået et lille nedslag i prisen.

Der er en pris på alt her i livet, også stigende økonomisk vækst og den hermed afledte transport. Staten har for længst prøvet at tage ansvar gennem for eksempel stigende bilafgifter - tilsyneladende uden held. I bedste konservative ånd, må vi selv tage hånd om problemet, ved for eksempel at støjisolere, eller simpelthen ved at skifte bolig. Det kan aldrig være et statsligt ansvar!