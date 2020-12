Det er på tide, at danskerne begynder at protestere imod ærkepræsternes tilfældige restriktioner, mener en læser. Foto: Tamara Dragovic/taramara78 - stock.adobe.com

DEBAT: Politik er blevet danskernes religion

Villabyerne - 26. december 2020 kl. 06:30 Af Erik Svane, Ordrupvej 107, Charlottenlund Kontakt redaktionen

I disse coronatider er det rystende at læse om, hvor meget vore barnepigepolitikere prøver at ødelægge vore liv.

Religion og familie virker som gammeldags udtryk, men hvis/når religionen er vigtig, må man indrømme, at samfundet har "checks and balances" (vægt og modvægt).

Når staten overtager moralitet samt familielivet, så får vi, hvad i Frankrig hedder 'l'État-providence' - 'forsynerstaten' hedder velfærdsstaten på fransk - samt hvad på engelsk kaldes 'Big Brother'.

Faktisk kan venstrefløjens politik opsummeres ved deres behov (deres trængsel?) til at blande sig i folkets privatliv.

Hvorfor tiltrækkes folket af det?

Det er, fordi myndighederne lover masser af godbidder. Desuden drejer de moraliteten 180 grader rundt, for eksempel ros for masser af sexpartnere, gratis uddelingspenge, og for den almindelige borger for ikke at gøre ret meget (hvis du sorterer dit affald, så... redder du planeten). Og det er jo lækkert altsammen (I romertiden kendtes det som "brød og cirkus".)

Staten som overherre er spændende, fordi der er altid det seneste korstog at deltage i.

Korstog er et passende udtryk, fordi politikerne som ofte hyldes som helgener (Che Guevara, Lenin, Mao, Obama, osv...), skal altid kæmpe imod 'verdens ende'-scenarier, hvadenten det er tabak, global opvarming, en amerikansk republikaner, og nu coronavirussen samt minkfaren.

Indimellem bryder kultens dystre dommedagsmelodramaer sammen, som når det pludselig viste sig, at minkene alligevel ikke var dødsensfarlige.

De venstreorienterede ser deres borgere som uansvarlige børn, som skal beskyttes (og til tider straffes), de højreorienterede som ansvarlige naboer, som man kan stole på.

Hvad bør livet være andet end et ønske at leve fuldt ud? Hvad folket får at vide, er, at - som et dyr - vi skal bare (over)leve.

En karantæne varer 40 dage; efter næsten et år vil jeg ikke have mere med disse coronarestriktioner at gøre.

Og det er på tide, at danskerne begynder at protestere imod ærkepræsternes tilfældige restriktioner.