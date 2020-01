DEBAT: Planlæg gravearbejde bedre

Holger Hagelberg er blevet bedt om at flytte bilen fordi der skal lægges fibernet på Svejagervej. Men hvorfor skete det ikke, da der var gravet op for at lægge regnvandsrør, spørger han

For ca. fire måneder siden var Svejagervej gravet op for, at man kunne lægge regnvandsrør.

Nu er man så begyndt at lægge fibernet.

I morges kl. 7 blev vi bedt om at flytte bilen for, at de kunne grave ud på tværs af vejen. Kunne dette gravearbejde ikke være udført, den gang vejen var gravet op?

Kunne de ikke have bedt os om at fjerne bilen dagen før? Hvad ville de have gjort, hvis vi var på ferie?