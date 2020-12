Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Personbilen er hadet af myndighederne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Personbilen er hadet af myndighederne

Villabyerne - 08. december 2020 kl. 13:45 Af Erik Svane, Ordrupvej 107, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Debat Over hele den vestlige verden er venstreorienterede storbypolitikere begyndt at nedlægge de eksisterende P-pladser. Således har Paris' borgmester smilende erklæret, at hun vil afskaffe 60.000, og Anne Hidalgo har lovet, at Frankrigs hovedstad skal blive en billøs by med udelukkende cykler indenfor 10-15 år.

En journalist i Le Figaro svarer, at i stedet for at forvandle Paris til en Disneypark og samtidig ruinere dens indbyggere og virksomheder med nye skatter og trafik i sneglefart, måske bør 'Notre Drame de Paris' prøve at løse de eksisterende problemer, for eksempel beskæftige sig med den rotteplage, som har udviklet sig i de sidste 10 år.

Som Pascal Salin skriver, har ingen opfindelse i 5.000 år gjort det almindelige menneske mere frit end personvognen. 'Med en bil kan man køre hen, hvor man vil, hvornår man vil, og med hvemsomhelst man vil', tilføjer Lauren Fix. 'Tænk over det: med tog, fly og busser er ruterne planlagt, mens tidsplanen er tidsbestemt. Kun biler giver dig mulighed for at være spontan.'

Det er netop, fordi bilen giver et menneske 'personlig frihed', at regulatorerne hader den så meget, fortsætter Lauren Fix i det korte Prager University video 'The War on Cars'; og at disse melodrama entusiaster og bilfobiske ayatollaher udløser så meget hadpropaganda og korstog imod den samt imod kapitalismen (f.eks. netop ved at beskylde bilen for alle mulige synder, hovedsageligt at den ødelægger verdenen, selvom 15 fragtskibe skulle udgøre lige så meget forurening som 100.000 biler). 'Myndighederne-på alle niveauer-kræver kontrol.'

Jo, cyklen skulle være bedre for klimaet samt bedre for motionen, men modsat cyklen (der ikke kan bruges til opbevaring eller længere rejser, er dødsensfarlig, og er utilregnelig i regn, sne og stærk blæst) er din bil et sted for 'ly'. 'Hvis en mands hus er hans slot', skriver Mark McCoy, så er 'en mands bil hans ambassade.'

