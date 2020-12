Corona kræver, at man tænker ud af boksen, men Gentofte Kommune mente alligevel, at tre forretningsdrivende på Gentoftegade blev lidt for kreative. Her ved Sophie Allers butik Under Bogen.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Pavillonerne der forsvandt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Pavillonerne der forsvandt

Villabyerne - 24. december 2020 kl. 18:32 Af Allan Arnby, Adolphsvej 64, Gentofte Kontakt redaktionen

Gentofte By er ligesom en lille provinsby.

Man mødes, man sludrer, man hygger sig i bylivet og genkender ofte ansigter i byen, man tidligere har set.

For nogle uger siden opdagede jeg pludseligt, at der dukkede pavilloner op, først foran bageren, dernæst byens boghandel og senere byens ostebutik. Udover at jeg syntes, det var et hyggeligt bidrag til et hyggeligt byliv, var det en rigtig god idé, idet de små butikker i disse coronatider jo kun giver adgang for få kunder ad gangen.

Samtidigt var det et godt træk, for ikke at kunderne skulle stå og blive våde og klamme i silende regnvejr, mens de ventede på at komme ind i butikkerne. Butikkerne undgik således, at kunderne løb skrigende bort for ikke at blive våde - og som det jo siges (også fra kommunen) "vi bør støtte op og handle i det lokale butiksnet".

I sidste uge kunne jeg så konstatere, at pavillonerne var forsvundet og kunne læse i Villabyerne, at kommunen havde beordret dem fjernet på baggrund af den aktuelle lovgivning.

Hvor er det tarveligt! Det kan da godt være, at det er lidt usædvanligt at skulle dispensere i denne tid, men er det ikke også en usædvanlig tid, vi befinder os i? Og hvor er opfordringerne om at støtte de lokale butikker blevet af?

Man siger som sædvanligt ét - og gør noget andet!

Det er vist en ommer!