Det var i sidste uges udgave af Villabyerne, at Kristian Thomasen udtrykte sin bekymring over indhugget i parkeringspladser på Jensløvs Tværvej. Foto: Signe Steffensen

DEBAT: P-pladser på Jensløvs Tværvej

På grund af disse fremtidige manglende p-pladser, vil der desværre også stadig være det store problem for lastbiler, renovationsvogne samt alle store køretøjer med at komme fra Jensløvs Tværvej til venstre ud på Trunnevangen, da der her på dette meget smalle sted parkeres oppe på fortovet på begge sider. Jeg bor i samme ejendom som Kristian Thomasen, og jeg har så mange gange set de store køretøjers kæmpeproblemer med at komme ud på Trunnevangen.