Løsslupne balloner kan flyve meget langt og skade dyr, der kvæles i ballonsnøren eller dør efter at have spist resterne af en sprunget ballon, som let forveksles med føde, skriver en læser, som er forarget over, at nogle skoler i kommunen markerer første skoledag med ballonopsendelse. Foto: BalloonsBlow.org

DEBAT: Opsend ALDRIG balloner

Villabyerne - 19. august 2020 kl. 14:00 Af Lea Gram Jacobi, på vegne af LINK Environmental Ambassadors, Viggo Rothes Vej 2, Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi blev meget triste, da vi i sidste udgave af Villabyerne i en ellers hyggelig artikel om skolestart for de nye elever så, at man på Maglegårdsskolen opsender balloner for at fejre dagen. Det er faktisk en meget dårlig idé!

Ud over at de skæmmer og forurener ved at ende som mikroplast i naturen, kan løsslupne balloner flyve meget langt og skade dyr, der kvæles i ballonsnøren eller dør efter at have spist resterne af en sprunget ballon, som let forveksles med føde. Dette gælder også de balloner, der vildledende markedsføres som 'bionedbrydelig latex'!

Den amerikanske organisation BalloonsBlow.org har i årevis bekæmpet denne form for forurening, og i flere stater i USA er det nu forbudt at sende balloner til vejrs.

Vi håber, at de nye elever på Maglegårdsskolen næste år vil få en fantastisk skolestart og blive fejret på passende vis, uden at naturen skal betale prisen herfor - og måske ovenikøbet med en introduktionstale om, hvor vigtigt det er at passe på hinanden og på naturen.

Hvorfor fejre en glad begivenhed med forurening?